LPI-NDH: Flucht vor Polizei endet im Graben

Bischofferode (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer verletzte sich am Dienstagvormittag, gegen 9.30 Uhr, leicht. Er missachtete in Bischofferode zunächst das Anhaltesignal eines Polizisten und gab Gas. Der Mann kam nicht weit. Als er von der Schachtstraße in die Straße am Ohmberg abbiegen wollte, geriet er an die Bordsteinkante. Sein Polo kippte zur Seite und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer erlitt eine Verletzung am Knie. Warum er nicht anhielt war schnell klar. Ein Drogentest verlief positiv, eine Fahrerlaubnis besaß er nicht. Die Kennzeichen am Auto wurden am heutigen Tag in Eschwege als gestohlen gemeldet. Der junge Mann musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der benutzte VW Polo wurde sichergestellt. Noch ist unklar, woher der 21-Jährige das Fahrzeug hatte und ob er für den Kennzeichendiebstahl verantwortlich ist.

