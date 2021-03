Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Schaden bei Einbruch in Metallbaufirma

Nordhausen (ots)

Einen Schaden von mehreren zehntausend Euro hinterließen Einbrecher in einer Fabrikhalle einer Metallbaufirma an der Kohnsteinbrücke. Sie drangen gewaltsam in die Halle ein und brachen mehrere Türen auf. Die Täter erbeuteten Computertechnik sowie einen Projektor mit Leinwand. Der Einbruch ereignete sich zwischen Mittwoch, 3. März und Montag, 8. März. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

