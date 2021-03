Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbrüche beschäftigen Ermittler

Nordhausen (ots)

Mehrere Kellereinbrüche ereigneten sich am zurückliegenden Wochenende im Stadtgebiet Nordhausen. So drangen Unbekannte gewaltsam in die Kellerräume in der Semmelweißstraße und der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein und verschwanden mit einem Werkzeugkoffer. Aus einem Keller in der Wolfstraße ließen der oder die Einbrecher einen Bierkasten mitgehen. Auf ein E-Bike hatten es Diebe in der Leimbacher Straße abgesehen. Insgesamt entstand ein Schaden von über 3000 Euro. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

