Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht und ohne Führerschein am Steuer

Nordhausen (ots)

Polizisten kontrollierten am Sonntag, kurz nach 17 Uhr, in der Wallrothstraße einen 36-jährigen Autofahrer in seinem Opel Astra. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Drogentest verlief positiv. Er musste mit zur Blutentnahme und sein Auto stehen lassen.

