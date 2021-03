Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden nach Unfall

Sondershausen (ots)

Ca. 8000 Euro Schaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Alexander-Puschkin-Promenade. Eine 17-jährige Fahranfängerin beabsichtigte gegen 19.15 Uhr mit ihren Audi A 1 von der Promenade im Kreuzungsbereich zur Possenallee nach links in ein Grundstück abzubiegen. Hierbei kollidierte die junge Frau mit einem Chevrolet Orlando, dessen 34-jähriger Fahrer im selben Augenblick zum Überholen des Audis angesetzt hatte. Verletzte gab es nicht.

