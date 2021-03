Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb auf frischer Tat gestellt

Bad Langensalza (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr teilte ein Anwohner aus der Hannoverschen Straße in Bad Langensalza der Polizei mit, dass er Geräusche aus einen vor dem Wohnhaus stehenden Baucontainer hören kann. Bei der Anfahrt zum Einsatzort wurde eine männliche Person festgestellt, welcher beim Anblick des Streifenwagen zu Fuß flüchten wollte. Dieser konnte durch die Beamten gestellt und identifiziert werden. Später wurde durch die Polizei festgestellt, dass bei einem Container eine Tür aufgehebelt wurde und dieser anschließend durchwühlt worden ist. Anschließend wurden die Spuren am Tatort gesichert und der Verdächtige erkennungsdienstlich behandelt. Der Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Anzeige wurde aufgenommen.

