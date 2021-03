Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drogenfahrt unterbunden

Sondershausen (ots)

Am gestrigen frühen Samstagnachmittag kontrollierten die Beamten der Polizei Sondershausen einen 33jährigen Opelfahrer in der Jechastraße. Bei der Kontrolle verlief beim Fahrer ein Speicheltest positiv auf die Einnahme von Cannabisprodukten sowie chemischen Drogen. Der Mann gab an, am Vorabend einen Joint konsumiert zu haben, weitere Drogen wolle er hingegen nicht eingenommen haben. Die Beamten brachten den jungen Mann zur Blutentnahme, weiterhin wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und Betäubungsmittelgesetz erstattet.

