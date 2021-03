Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, 06.03.2021, kam es um 15:45 Uhr zwischen Mühlhausen und Menteroda zu einen schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr hinter Windeberg in Richtung Menteroda in einer Rechtskurve geradeaus und stieß in der weiteren Folge mit einen entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Kleintransporter kam anschließend auf dem Dach und der Pkw auf der Seite zum liegen. Beide Fahrzeugführer konnten sich selbst aus ihren Fahrzeugen befreien, wurden aber durch den Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Dort wurden die weiteren ärztlichen Untersuchungen durchgeführt. Die Straße wurde 90 Minuten voll gesperrt um die Notversorgung der verletzten Personen am Unfallort durchzuführen und um die Fahrzeuge zu bergen. Gegen den Unfallverursacher wurde Anzeige erstattet.

