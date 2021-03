Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdächtiger Gegenstand entpuppt sich als Sprengkörper

Sondershausen / Hohenebra (ots)

Durch einen Hobbyfotografen wurde der Polizei am gestrigen Samstagnachmittag ein verdächtiger Gegenstand in einer Astgabel im Bereich des Hohenebrischen Bahnhofs gemeldet. Der Mitteiler war sich nicht ganz sicher, ob es sich nicht vielleicht um eine Weltkriegsgranate handeln könnte. Der an einem Wirtschaftsweg stehende Baum konnte durch die eingesetzten Beamten sodann auch aufgefunden werden. Der Verdacht, dass es sich bei dem verdächtigen Gegenstand um Weltkriegsmunition handelte, erhärtete sich vor Ort. Aufgrund der Auffindesituation in der Astgabelung musste davon ausgegangen werden, dass die Munition dort durch Unbekannte abgelegt wurde. Es eröffnete sich somit Tatverdacht bzgl. einer Straftat gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Zur Bergung des Sprengkörpers wurden Spezialisten der Polizei aus Erfurt angefordert. Der Gefahrenbereich wurde bis zur Bergung durch Polizeibeamte aus Sondershausen abgesperrt und gesichert. Weitere Ermittlungen zur Sache stehen aus. Eine Gefahr für Personen oder Sachwerte bestand die Einsatzdauer über betrachtet nicht.

