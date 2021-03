Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall

Nordhausen (ots)

Am 07.03.2021 / 07:30 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B 247 auf Höhe Worbis, zwischen den Abfahrten Breitenbach und Worbis. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw Audi befuhr die B 247 von Ferna kommend in Richtung Leinefelde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit einem im Gegenverkehr befindlichen Lkw. Der Fahrer des Pkw verstarb noch an der Unfallstelle. Die B 247 ist zwischen den Anschlußstellen gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Die Unfallaufnahme dauert noch an.

