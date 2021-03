Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Größerer Polizeieinsatz nach Meldung couragierter Bürger

Reinsdorf / Weißensee (ots)

Am Freitagmittag kurz vor 12:00 Uhr erhielt die Landeseinsatzzentrale der Polizei durch ein aufmerksames Ehepaar die Information, dass auf der Straße zwischen Reinsdorf und Heldrungen ein Pkw Lexus massive Schlangenlinien fährt. Die Zeugen befuhren im Pkw dahinter die Straße und gaben an, dass der Fahrer des Lexus wohlmöglich akute gesundheitliche Probleme habe oder wohlmöglich stark betrunken sei, die Fahrweise sei extrem gefährlich für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer. Sofort wurden durch die PI Kyffhäuser alle verfügbaren Kräfte, weiterhin die Autobahnpolizei und Kollegen aus dem Bereich Sömmerda zur Anhaltung des Lexus eingesetzt. Letzterer fuhr laut den Zeugen in der Folge auf die A71 in Richtung Schweinfurt, wobei der Fahrer den Pkw weiterhin laut den weiteren Zeugenschilderungen in gefährdender Art und Weise führte, so dass bei ungehinderten Fortgang mit einem Unfallgeschehen gerechnet werden musste. Letztlich wurde die Autobahn an der Anschlussstelle Weißensee verlassen. Hier hielt der Lexusfahrer nun an, so dass er hier durch eine nacheilende Besatzung der Polizeistation Artern gestellt werden konnte. Der Mann roch nach Alkohol, verweigerte jedoch jegliche Kooperation mit der Polizei, so dass eine Blutentnahme polizeilich angeordnet wurde.

Im Krankenhaus beleidigte der Mann nun auch noch die eingesetzten Beamten und versuchte durch Widerstandshandlungen, deren weitere Maßnahmen zu vereiteln. Der Führerschein des Mannes wurde vor Ort sichergestellt. Einem Platzverweis in Anschluss kam er nicht nach, stattdessen belästigte er nun noch das Krankenhauspersonal, vor Ort befindliche Bürger und schickte sich an, weitere Straftaten zu begehen, so dass er nun in polizeiliches Gewahrsam genommen wurde. Dieses wurde in der Folge richterlich bestätigt, weiterhin absolvierte der Täter nun doch noch einen Atemalkoholtest, der 2,06 Promille zum Ergebnis hatte.

Die Polizei Sondershausen bedankt sich ausdrücklich bei den Mitteilern des Sachverhaltes für die gezeigte Zivilcourage, die wohlmöglich einen schwerwiegenden Schadenseintritt verhindert hat. Des Weiteren werden weitere Zeugen oder potentielle Geschädigte gesucht, die durch das Verhalten des Täters konkret gefährdet oder behindert worden sind. Diese melden sich bitte bei der Polizei Sondershausen unter u.g. Nummer oder jeder anderen Polizeidienststelle.

