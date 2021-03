Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporterfahrer unter Drogen aus dem Verkehr gezogen

Großfurra (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle an der Bundesstraße 4 im Bereich Großfurra / Neuheide wurde am vergangenen Freitag gegen 11:30 Uhr bei einem 33jährigen Fahrer eines Transporters der Marke Fiat festgestellt, dass dieser unter der Einwirkung vom Amphetaminen am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Der junge Mann musste die Beamten in der Folge zur Blutentnahme begleiten und sein Fahrzeug stehen lassen. Weiterhin wurde Anzeige wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz erstattet.

