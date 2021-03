Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schicker Star mit Versicherungsproblemen

Oldisleben (ots)

Nicht schlecht staunten die Beamten der PI Kyffhäuser, als sie am Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr in Oldisleben einen Mopedfahrer kontrollierten. Der Mann war auf seiner schön anzusehende Simson vom Typ "Star" aufgefallen, weil er diese ohne Helm auf einem Fußweg führte. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Polizisten dann auch schnell das an der Simson verbaute schwarze Versicherungskennzeichen ins Auge, wo doch seit Monatswechsel die blauen Kennzeichen gültig sind und den Versicherungsschutz dokumentieren. Statt einer "2020" war jedoch eine "1993" auf dem Versicherungskennzeichen eingeprägt, so dass dieses Kennzeichen vor 28 Jahren seine Gültigkeit verlor. Letztlich endete der nostalgische Einsatz mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Fahrzeugführer.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell