Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Falscher Polizist betrügt Rentnerin

Bad Langensalza (ots)

Am Freitag, 26. Februar, erbeutete ein falscher Polizist in der Gutenbergstraße mehrere Tausend Euro. Der unbekannte Mann hatte, gegen 13 Uhr, an der Haustür einer 75-jährigen Bewohnerin geklingelt und sich ihr gegenüber als Polizist vorgestellt. Er behauptete, es wären in der Nähe Einbrecher festgenommen worden, bei denen der Name der Frau gefunden worden sei. Dann ließ sich der Unbekannte gezielt Geld und Wertsachen in der Wohnung zeigen. Mit mehreren Tausend Euro Bargeld verließ der vermeintliche Polizist die Wohnung der Seniorin. Der Täter wird als sehr groß, fast zwei Meter, beschrieben. Er soll ca. 35 Jahre alt gewesen sein und kurze, schwarze Haare getragen haben. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Anzug. Wer kann Hinweise zu dem Täter geben oder hat den Mann in der Gegend der Gutenbergstraße beobachtet? Hinweise an die Kriminalpolizei Mühlhausen, unter 03601/4510, entgegen.

