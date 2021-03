Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autokorso durch die Stadt, Polizei im Einsatz

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In den sozialen Medien wurde für den Donnerstag zu einem Autokorso durch Heiligenstadt aufgerufen. Die Polizei war mit Kräften vor Ort und begleitete bis zu 26 Fahrzeuge durch die Innenstadt. Begonnen hatte der Korso auf dem Gelände einer Tankstelle in der Flinsberger Straße. Die Autos, die durch Hupen auf sich aufmerksam machten, fuhren über die Göttinger Straße, Wilhelmstraße, Petristraße und Liesebühl bis nach Uder. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes kontrollierten die Polizisten die einzelnen Beteiligten, die sich nicht an die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes, wie Abstand und das Tragen eines Mund, Nasenschutzes, hielten. Gegen 21 Teilnehmer wurden Anzeigen wegen der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz erstattet. Weitere Anzeigen wegen vorliegender Verkehrsverstöße folgten, gegen zwei Teilnehmer wird wegen Beleidigung ermittelt. Ein 20-jähriger nutzte während des Korsos ein eingeschaltetes Magnetblaulicht. Das stellten Polizisten sicher.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell