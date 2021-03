Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenanlage von Einbrechern heimgesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Mit brachialer Gewalt agierten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in der Gartenanlage Neuen Brunnen, in Heiligenstadt. Sie öffneten vier Lauben gewaltsam und durchsuchten Schränke. Eine 5. Laube wurde aufgebrochen. Hierzu nutzte man ein Werkzeug, das aus einer anderen Laube entnommen worden war. Aus der 5. Laube ließen der oder die Täter einen Akkuschlagschrauber und einen Nusskasten verschwinden. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Aussagen möglich.

