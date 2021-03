Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erwischt

Mühlhausen (ots)

Zwei Männer, die sich gewaltsam am Freitagmorgen Zutritt auf das Gelände der Umladestation in der Aemilienhäuser Straße verschafft hatten, wurden von einem Zeugen erwischt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Zeuge hatte zuvor, gegen 4.40 Uhr, die beiden 22 und 20-Jährigen aus Mühlhausen und einen dritten Begleiter durch das Licht der Taschenlampen entdeckt und die Polizei informiert. Der Dritte konnte unerkannt entkommen. Was die Männer auf dem Gelände wollten ist noch unklar. Gegen sie wird wegen versuchten Einbruchs ermittelt.

