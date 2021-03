Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit gestohlenem Rad unterwegs

Bad Langensalza (ots)

Polizisten kontrollierten in der Nacht zum Freitag, gegen 1.20 Uhr, in der Tonnaer Straße einen 37-jährigen Radfahrer. Sie hatten den richtigen Riecher. Bei der Kontrolle des Rades stellte sich heraus, dass es im Juli letzten Jahres in Schönstedt gestohlen wurde. Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen des Verdachtes der Hehlerei gegen den Nutzer. Das Rad stellten sie sicher.

