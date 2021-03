Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunken und ohne Führerschein am Steuer, Auto bleibt in Schneewehe stecken

Gorsleben (ots)

Einem 25-jährigen Autofahrer, der unter Alkoholeinfluss seinen Astra am Donnerstag gesteuert hatte, wurde am Donnerstagabend eine noch vorhandene Schneewehe zum Verhängnis. Der Mann blieb mit seinem Fahrzeug in der Wehe auf der Hauptstraße stecken. Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die Polizei. Die machte den Mann, der zwischenzeitlich sein Auto verlassen hatte, schnell ausfindig. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Mann musste mit zur Blutentnahme. Als wäre das nicht schon schlimm genug, der 25-Jährige aus dem Landkreis Sömmerda hat auch keinen Führerschein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell