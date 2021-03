Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb samt Beute gestellt

Mühlhausen (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Mittwoch, gegen 18 Uhr, ein Mann auf, der einen Lebensmittelmarkt am Kreuzgraben, fluchtartig in Richtung An der Burg verließ. Sie nahm die Verfolgung auf und konnte den 35-Jährigen im Stephanweg stellen. Er hatte Zigaretten im Wert von 260 Euro gestohlen und in einer Sporttasche verstaut. Die Tasche warf er auf seiner Flucht weg. Die Polizisten stellten diese samt Inhalt sicher. Gegen den Ladendieb wurde Anzeige erstattet.

