Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert und unter Drogen Auto gefahren

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Petristraße kontrollierten Polizisten am Mittwoch, gegen 20.05 Uhr, einen 44-jährigen Autofahrer in seinem Mercedes. Der Mann stand nicht nur unter Alkoholeinfluss, ein Test vor Ort ergab über 0,6 Promille, sondern hatte auch Drogen konsumiert. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

