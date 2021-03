Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis und berauscht am Steuer

Bad Langensalza (ots)

Ihren Daewoo musste am Mittwochabend eine 32-jährige Autofahrerin in Bad Langensalza stehen lassen. Polizisten stoppten die Frau gegen 21.25 Uhr in der Erfurter Straße. Hierbei stellte sich heraus, dass die Fahrerin unter Drogeneinfluss am Steuer saß und derzeit nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese musste sie wegen Drogenverstößen bereits abgeben.

