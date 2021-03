Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash im Kreisverkehr

Sondershausen (ots)

Ein 75-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, mit seinem Ford den Kreisverkehr am Haupteingang des Krankenhauses in der Hospitalstraße. Dabei kollidierte er mit einem Blumenkübel aus Beton. Beim Zurückfahren stieß in der Folge gegen ein wartendes Taxi. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell