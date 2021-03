Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt sein Eigentum?

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht die Eigentümer der abgebildeten Gegenstände. Sie wurden im Januar im Rahmen polizeilicher Maßnahmen in einer Wohnung in Nordhausen sichergestellt. Wer sein Eigentum erkennt, meldet sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell