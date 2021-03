Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash beim Abbiegen

Hüpstedt (ots)

Zwei Autos stießen am Dienstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Gernrode und Rüdigershagen zusammen. Ein 71-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Mercedes am Abzweig nach Deuna links abbiegen. Hierbei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Opel Grandland eines 49-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt, die Fahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Während der Bergungsarbeiten mussten die anderen Verkehrsteilnehmer kurzfristig eine Umleitung in Kauf nehmen.

