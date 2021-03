Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad vor Bibliothek geklaut

Eine böse Überraschung erlebte ein Fahrradbesitzer am Dienstagabend, als er sein Rad nutzen wollte. Es war verschwunden. Der Mann hatte das Mountainbike, zwischen 16.45 und 19.00 Uhr vor der Stadtbibliothek, in der Engelsburg, abgestellt. Bei dem gestohlenen Bike handelt es sich um ein schwarzes Cube, Stereo HPA120 SL 29. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

