Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Blitzer beeinträchtigt

Mühlhausen (ots)

Unbekannte wollten am Dienstag einen sogenannten Panzerblitzer in der Wanfrieder Straße unbrauchbar machen und somit vermutlich andere Verkehrsteilnehmer vor unschönen Bildern bewahren. Sie verdeckten kurzerhand mit einer Jacke die Messoptik und verhinderten so die Geschwindigkeitsmessung. Allerdings haben sich die Unbekannten damit strafbar gemacht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Störung öffentlicher Betriebe aufgenommen und das Corpus Delicti als Beweismittel sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell