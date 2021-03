Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomaten geknackt

Nordhausen (ots)

Unbekannte zerstörten am Mittwochmorgen in Nordhausen einen Zigarettenautomaten. Unklar ist gegenwärtig, ob die Täter Beute machen konnten. Kurz vor halb vier hatten Anwohner einen Knall gehört und die Polizei verständigt. Die Polizisten fanden wenige Minuten später lediglich den beschädigten Automaten in der Bäckerstraße vor. Trotz sofortiger Suche nach den Tätern konnten diese nicht gefasst werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hofft, so die Täter überführen zu können. Der entstandene Schaden ist mit ca. 4000 Euro beträchtlich.

