Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrügerische Spendensammlungen, die Polizei sucht Zeugen und weitere Opfer

Mühlhausen (ots)

Am Montag, 1. März, trafen Polizisten auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, im Mühlhäuser Papiermühlenweg, eine Frau an, die mit falschen Spendensammlerlisten Passanten zur Übergabe von Bargeld anbettelte. Die Polizisten stellten eine Spendenliste mit diversen Namen und Zahlbeträgen bei der 30-Jährigen sicher. Die Kriminalpolizei Mühlhausen sucht nun weitere Opfer der Frau. Wer am Montag, 1. März, einer Spendensammlerin vor einem Einkaufsmarkt Geld übergeben hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter dem Stichwort "Spendensammler" zu melden, Telefon 03601/4510. Es besteht der Verdacht, dass die Frau auch im Umland von Mühlhausen, in Helbedündorf und Kreuzebra aktiv war. Hinweise können auch schriftlich an die Kriminalpolizei Mühlhausen mit dem Stichwort "Spendensammler" eingereicht werden.

