Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Autos in Unfall verwickelt, drei Verletzte

Nordhausen (ots)

Zu einem Auffahrunfall an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, kam es am Dienstagvormittag in der Helmestraße. Ein 72-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel die Straße stadteinwärts. Auf Grund eines Bedienfehlers stoppte sein Fahrzeug plötzlich abrupt ab. Die dahinter fahrenden Autos, ein Caddy und ein Audi, kamen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhren auf den Opel auf. Die drei Fahrer, zwei Männer und eine Frau, mussten im Krankenhaus, leicht verletzt, medizinisch versorgt werden. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

