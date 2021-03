Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Uder (ots)

Polizisten kontrollierten am Dienstag, gegen 9.40 Uhr, in der Straße der Einheit einen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-Jährige aus Heiligenstadt nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie erstatteten Anzeige, der Mann musste sein Auto stehen lassen.

