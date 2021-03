Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorrad beschädigt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht von Montag zu Dienstag an einem Motorrad Am Jüdenberg zu schaffen. Der oder die Täter brachen einen Bremshebel ab, zerkratzten die Ledersitzbank der KTM IS Duke und stahlen die beiden Spiegel sowie die Blinker. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

