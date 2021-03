Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hinweisschild entzündet

Mühlhausen (ots)

Einen Schaden von ca. 150 Euro hinterließ ein junger Mann am Dienstagmorgen An der Trift. Er hatte gegen 8.30 Uhr ein Hinweisschild in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste anrücken und löschte schließlich die Flammen. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

