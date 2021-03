Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Förderschule

Mühlhausen (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Montag zu Dienstag in eine Förderschule in der Karl-Liebknecht-Straße ein. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Schränke. Ermittlungen zufolge wurde nichts gestohlen, so dass es beim Sachschaden blieb.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell