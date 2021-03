Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeuge von Baustellen gestohlen

Nordhausen (ots)

Malerutensilien, darunter eine Spritzmaschine, im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Unbekannte am zurückliegenden Wochenende aus einem Lagerraum einer Baustelle in der Landgrabenstraße. Baugeräte und Werkzeug verschwanden aus zwei Baucontainern vom Gelände einer Baustelle in der Zorgestraße. Die Container wurden zuvor gewaltsam geöffnet, durch einen durchtrennten Maschendrahtzaun gelangten der oder die Täter auf das Gelände der Baustelle. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

