Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe im Auto

Nordhausen (ots)

In der Nacht zum Montag zerstörten Unbekannte die Seitenscheibe eines geparkten Renault Twingo auf einem Parkplatz in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Aus dem Auto stahlen der oder die Diebe eine Wlan Router. Weitere Gegenstände aus dem Auto lagen verstreut auf dem Parkplatz. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

