Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind nach Unfall leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw, in der Windeberger Straße, wurde am Sonntagnachmittag ein Kind verletzt. Die 11-Jährige befuhr mit ihrem Mountainbike die Windeberger Straße in Richtung Wagenstedter Brücke. Als das Mädchen nach links auf einen Fußgängerüberweg fahren wollte, kam es zur Kollision mit einem Nissan. Dessen 33-jähriger Fahrer beabsichtigte das Kind im selben Augenblick zu überholen und befand sich bereits auf gleicher Höhe der Radlerin. Das Mädchen hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen.

