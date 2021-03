Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandursache nach Großfeuer geklärt, Straftat wird ausgeschlossen

Mühlhausen (ots)

Am späten Sonntagabend, gegen 22.55 Uhr, kam es zu einem Großbrand in einem Lebensmittelmarkt mit angeschlossener Fleischerei und Bäckerei in der Hollenbacher Landstraße. (OTS Pressemeldung vom 1.3., 4.37 Uhr) Am Vormittag untersuchten Spezialisten der Kriminalpolizei und des Thüringer Landeskriminalamtes den Brandort nach Spuren zur Brandursache. Hiernach schließen die Ermittler eine Straftat aus. Ein technischer Defekt in den Räumen der Fleischerei führte zum Brandausbruch. Das Feuer hinterließ einen Schaden von mindestens 500000 Euro.

