Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Einfluss und im Besitz von Drogen erwischt.

Nordhausen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Samstag, gegen 15:40 Uhr, ein 22- jähriger Mann aus Artern, in Nordhausen angehalten. Während der Kontrolle war erheblicher Marihuana Geruch aus dem PKW feststellbar. Ein bei dem Fahrzeugführer durchgeführter Drogenvortest war im Anschluss positiv. Die erforderliche Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Im weiteren wurde den kontrollierenden Beamten durch die Fahrzeuginsassen geringe Mengen an Marihuana ausgehändigt und sichergestellt. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

