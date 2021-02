Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Nordhausen (ots)

Am 27.02.2021, 04:50 Uhr, kontrollierten die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen einen PKW BMW in der Töpferstraße in Nordhausen. Während der Kontrolle des 22-jährigen Fahrzeugführers wurde in der Atemluft Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,59 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet und im SHK Nordhausen durchgeführt. Der Führeschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrzeugführer aus diesen entlassen.

