Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Schulgelände

Nordhausen (ots)

Schaden von mindestens 2000 Euro hinterließen Einbrecher in einem Bildungszentrum Am Salzagraben. Zwischen Mittwoch und Donnerstag brachen der oder die Täter zahlreiche Garagen, einen Container und eine Eingangstür in das Schulgebäude auf. Sie erbeuteten neben Werkzeug auch eine Gasflasche. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

