Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer verunglückt

Bleicherode (ots)

Ein 38-jähriger Motorradfahrer aus dem Kyffhäuserkreis musste am Donnerstagnachmittag, nach einem Unfall, schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann befuhr die Landstraße zwischen Nohra und Wolkramshausen, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sein Motorrad mit Beiwagen, eine Awo, mit einem Huyndai und kam im Straßengraben zum Stehen. An den Fahrzeugen entstand Schaden. In den Rettungseinsatz war auch der Rettungshubschrauber eingebunden.

