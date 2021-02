Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsversuch in Wohnung gescheitert

Sondershausen (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstag zwischen 9 und 10.45 Uhr gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Borntalstraße einzudringen. An der Wohnungstür waren Spuren eines Aufbruchsversuches zu sehen. Dem oder der Täter gelang es aber nicht, die Tür zu öffnen.

