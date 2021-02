Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw kollidiert mit Schutzplanke

Ilfeld (ots)

Ein Lkw mit Anhänger hinterließ am Donnerstagmorgen auf der B 81 bei Ilfeld an einer Schutzplanke einen Schaden von mindestens 500 Euro. Er befuhr gegen 8.40 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Netzkater in Richtung Hasselfelde, als er in einer Kurve, aufgrund der Straßenglätte, in die Schutzplanke fuhr. Der Fahrer blieb unverletzt, am Lkw entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

