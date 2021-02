Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer fährt nach Unfall einfach weiter

Birkenfelde (ots)

Am Mittwoch, gegen 21.20 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Autofahrer mit seinem Audi A4 die Landstraße 3080 von Arenshausen in Richtung Uder. Dabei kam dem Mann, kurz hinter dem Abzweig nach Birkenfelde, in einer Kurve, ein anderes Fahrzeug entgegen. Beide Außenspiegel berührten sich. Während der Audifahrer sein Auto stoppte, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug machen? Am Audi entstand Sachschaden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510.

