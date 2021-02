Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nazioparolen gerufen? Jugendliche stehen in Verdacht

Sollstedt (ots)

Mehrere junge Leute im Alter von 15, 16 und 20 Jahren stehen seit Mittwoch im Verdacht, in Sollstedt strafbare, rechte Parolen in der Öffentlichkeit gerufen zu haben. Zeugen hatten sich am Nachmittag bei der Polizei gemeldet und von den jungen Leuten in der Bushaltestelle berichtet. Sie hätten laute Musik gehört und dabei wären Parolen, wie Sieg Heil, gefallen. Die Polizisten trafen wenig später vier junge Menschen in der Bushaltestelle an. Diese hörten Musik, bestritten aber vehement, rechte Sprüche gerufen zu haben. Die Beamten erhoben die Personalien und erstatteten Anzeige wegen des Verdachtes des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann oder die gerufenen Parolen selbst wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell