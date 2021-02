Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: vermisste Jugendliche wieder da

Mühlhausen (ots)

Die seit Dienstag vermissten Jugendlichen aus dem Kinderheim in Felchta sind am Mittwochabend wohlbehalten in das Heim zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise.

