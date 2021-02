Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher fährt sich bei Flucht fest, Hubschraubereinsatz erfolgreich

Herbsleben (ots)

Ein Mitarbeiter des Solarparks in Herbsleben überraschte am Mittwochmorgen einen Einbrecher, der gerade dabei war, einen Container zu betreten. Der Mann flüchtete in einem nicht zugelassenen Fiat Panda, kam aber nicht weit. Auf einem Feldweg blieb das Auto stecken. Er rannte zu Fuß weiter. Der Mitarbeiter, der vergeblich versucht hatte, den Fiat zu stoppen, verständigte zwischenzeitlich die Polizei. Mit Hilfe des Polizeihubschraubers konnten die Polizisten wenig später den 37-jährigen Flüchtigen aus dem Unstrut-Hainich Kreis in einer Obstplantage vorläufig festnehmen. Im Auto fanden die Beamten Diebesgut, dass er aus den Containern des Solarparks gestohlen hatte. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell