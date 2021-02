Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: GPS Empfänger aus Traktoren gestohlen

Ballhausen (ots)

Unbekannte drangen gewaltsam in die Werkstatt der Agrargenossenschaft in Ballhausen ein. Sie durchsuchten zunächst die Räumlichkeiten und stahlen letztendlich aus zwei Traktoren die GPS Empfänger im Wert von mindestens 6000 Euro. Den Einbruch entdeckte ein Verantwortlicher am Mittwochmorgen. Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

