Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher Mopedfahrer gestürzt

Bleicherode (ots)

Ein 15-jähriger Mopedfahrer war am Dienstagnachmittag auf der Bleicheröder Straße in Wipperdorf unterwegs. Als ein vor ihm fahrender Mercedes Vito am rechten Straßenrand hielt, kam der Jugendliche nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Vito auf. Er stürzte und musste mit einer Armverletzung ins Krankenhaus gebracht werden.

